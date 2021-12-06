До кінця доби та вранці 7 грудня очікується туман: у яких регіонах буде погана видимість на дорогах

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
У більшості областей України сьогодні до кінця доби та вранці 7 грудня очікується туман.
Про це попереджає ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.
"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 6 грудня, вночі та вранці 7 грудня у більшості областей туман, видимість 200-500 м, у західній частині на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у попередженні.
У КМДА також повідомили про тума у Києві та порекомендували водіям:
- знизити швидкість руху;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також нагадується, що за прогнозами синоптиків протягом усього тижня ймовірні снігопади.