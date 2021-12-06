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До кінця доби та вранці 7 грудня очікується туман: у яких регіонах буде погана видимість на дорогах

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До кінця доби та вранці 7 грудня очікується туман: у яких регіонах буде погана видимість на дорогах

Associated Press

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

У більшості областей України сьогодні до кінця доби та вранці 7 грудня очікується туман.

Про це попереджає ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 6 грудня, вночі та вранці 7 грудня у більшості областей туман, видимість 200-500 м, у західній частині на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у попередженні.

У КМДА також повідомили про тума у Києві та порекомендували водіям:

  • знизити швидкість руху;
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Також нагадується, що за прогнозами синоптиків протягом усього тижня ймовірні снігопади.

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