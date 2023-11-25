"До кінця не вірив, що це станеться": боєць "Азову" розповів про російський полон та обмін

Військовий зазначив, що вижити у російському полоні допомогло те, що його утримували разом з іншими українцями, які один одного підтримували.

Боєць "Азову" Святослав Сірий, який майже рік провів у російському полоні, розповів про подробиці утримання та обмін.

Також читайте Чому РФ заморозила обмін полоненими і яка зараз ситуація: у розвідці дали відповідь

Про це він розповів у своєму інтервʼю ТСН.

"С кожним місяцем стає важче, особливо, якщо ти перебуваєш в одному й тому самому місці, тому що любий твій вихід або якісь переїзд він чуть-чуть тебе оживляє. Мозок сприймає цей процес, як якусь діяльність, виживання і ти розумієш, що ти щось робиш. Коли ти постійно в один і тих самих умовах, жахливих, які не міняються і не має навіть жодного натяку, що вони стануть кращими хоч колись десь, це дуже погано як і фізично, так і ментально. І я вважаю, що тільки за рахунок того, що ми сиділи своїм колективом, ми сиділи "азовцями" окремо. Ми ментально близькі і нам разом було легше триматись, один одного підтримувати", - згадує Сірий.

Він розповів, що на обмін його повезли літаком з Таганрогу і це єдиний раз, коли він побував у Росії.

"Вивели з підвалів, запхали нас в одну камеру всіх і ми там просто чекали. Я особисто до останнього думав, що це просто етап кудись далі – або в Таганрог, або в Ростов, або ще кудись "в глубінку"... Першою соломинкою надії... що можливо це певно обмін, це коли ми побачили під ногами авіаційні плити... Логіки в їхніх діях (росіян) дуже мало, тому було дуже небезпечно зразу надіятися, що ти вже летиш до дому. Тому до останнього, аж поки чоловік в автобус не зайшов і не сказав "Слава Україні! Можете розмовляти українською мовою. Ви вдома", в мене все-таки були сумніви на рахунок того, куди ми прямуємо", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові взяли в полон російського військового, який хотів скоротити термін свого ув'язнення шляхом підписання контракту зі збройними силами РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що поліцейський розповів, як пережив блокаду Маріуполя, полон і повернувся на службу.

Читайте також: