До кінця року 170 родин захисників України отримають житло — Лапутіна

Міністерка повідомила, що наступного року житло отримають 4 тис. осіб, а це майже вся черга, за яку відповідає Мінветеранів.

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час форуму "Ветеран – громаді: потенціал, помножений на довіру" у Краматорську заявила, що вже до кінця цього року ще 170 родин захисників України отримають житло.

Про це пише Укрінформ.

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Міністерка зазначила, що минулого року цього не дозволив зробити розмір бюджету. Натомість цьогоріч майже 300 млн гривень вже перераховано на домівки ветеранам війни на Сході.

"Минулого року бюджет передбачав також дуже мало грошей на житло. А житло є основною річчю, тобто якщо у людини немає дому, то скільки його не реабілітуй, він не може звикнути. І цього року завдяки зусиллям держави, а також завдяки зусиллям громадськості, ми досягли того, що ще 282 млн гривень вже перераховано на казначейство, і вже є перерозподіл на області на отримання житла учасникам АТО/ООС. Люди, які пішли на захист країни та залишили свої домівки, і вже вісім років не мають, де жити. Завдяки зусиллям ще 170 родин отримають житло вже до кінця року. І це практичні речі", — сказала Лапутіна.

Міністерка також підкреслила, що на наступний рік вже закладено до бюджету 5,5 млрд гривень на житло по всіх субвенціях. Лапутіна додала, що отримати власні домівки зможуть 4 тис. осіб. Це майже вся черга, за яку відповідає Мінветеранів.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній раді Володимир Зеленський заявив, що вже наступного року всі ветерани війни на сході отримають квартири.

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