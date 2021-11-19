До кінця року "Велике будівництво" завершить ремонт 634 км Дороги Єдності М-30

До кінця року "Велике будівництво" завершить ремонт 634 км Дороги Єдності М-30

634 кілометри автодороги М-30 Стрий-Ізварине заплановано відремонтувати до кінця року в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Зараз роботи тривають у 8 областях.

Про це повідомила Facebook-сторінка Укравтодору.

"Сьогодні фінішний шар вже готовий на 520 км, що становить 82% від плану", - зазначили в автодорі.

Зокрема, на Львівщині проводиться капітальний ремонт 43-кілометрової ділянки від початку автошляху М-30 у Стриї до межі області. Наразі на всій протяжності ділянки нанесений фінішний шар покриття. Уздовж дороги тривають роботи з організації руху та нанесення розмітки.

В Івано-Франківській області ремонтується відтинок траси від межі з Львівською областю до Рогатина протяжністю 16,9 км. Ділянка протяжністю 14,9 км від Рогатина до межі з Тернопільською областю уже завершена.

На Тернопільщині ремонтом охоплено 66,3 км автошляху. Ремонт 48,7 км та відновлення 6 мостів уже завершено. На іншій ділянці капітального ремонту протяжністю 17,6 км вже нанесено фінішний шар покриття і відремонтовано 3 мости. Остання ділянка, де тривають роботи, – у межах міста Бережани.

На Хмельниччині проводиться реконструкція та капітальний ремонт маршрутом Хмельницький – межа Вінницької області. Протяжність ділянки становить 42 км.

У Черкаській області повністю завершено реконструкцію та поточний середній ремонт двох ділянок загальною протяжністю 10 км. Також триває поточний середній ремонт ділянки протяжністю 13 км, 5 км з яких вже у фінішному шарі покриття.

Уже завершено роботи від межі з Черкащиною до Кропивницького. Ще тривають роботи на обході обласного центру Кіровоградщини.

Також фінішувало відновлення ділянки траси від межі Кіровоградської області до Дніпра. На маршруті місто Дніпро — Павлоград завершується нанесення дорожньої розмітки.

У Донецькій області відновлено ділянки біля Покровська. Перед Покровськом ведуться роботи з нанесення розмітки та організації дорожнього руху.

Траса М-30 Стрий-Ізварине, відома як "Дорога Єдності", з’єднує західні області України зі східними. Протяжність цієї траси – близько 1400 км.

Як раніше повідомлялося, у планах програми "Велике будівництво" до кінця 2024 року – відновити та побудувати 24 тис. км автодоріг по всій Україні.