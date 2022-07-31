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До кінця року ЗСУ можуть повністю звільнити Запорізьку область - ОВА

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До кінця року ЗСУ можуть повністю звільнити Запорізьку область - ОВА

Фото: Associated Press

Збройні сили України можуть до кінця 2022-го повністю звільнити від російських окупантів Запорізьку область.

Реперними точками є 1 вересня, а також початок опалювального сезону. В ОВА наголошують, що важливо якнайшвидше вигнати загарбників, аби вирішити питання щодо організації освітнього процесу дітей та забезпечення населення теплом.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух сказав в інтерв'ю "Укрінформ".

"Наразі газопостачання відсутнє в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах. Багато складних моментів", - відзначив голова ОВА.

Старух сподівається, що деокупація Запорізької області відбудеться вже найближчим часом.

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що на стику кордону в Чернігівській та Сумській областях перебуває не більше 7-8 БТГр, що не становить небезпеки на сьогоднішній день. Нагромадження ворожих військ на цих напрямках немає. 

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