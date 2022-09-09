До Києва несподівано прибули лідери двох країн Євросоюзу: про що говорили із Зеленським

У п’ятницю, 9 вересня, неанонсований раніше візит до Києва здійснили президент Латвії Егілс Левітс та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України, опублікувавши відповідне відео.

Президент України Володимир Зеленський з цього приводу зауважив, що “радий бачити в Україні наших великих друзів”.

“Латвія, Польща та народи цих країн є стабільними партнерами нашої держави. Дуже цінуємо вашу незмінну підтримку й ніколи не забудемо про це”, - йдеться в повідомленні.

Про візит до Києва латвійський президент повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні я у Києві, щоби запевнити президента Володимира Зеленського у постійній сильній підтримці України - доки вона не переможе у цій війні. Латвія підтримує вас. Латвія допоможе вам у відбудові. Слава Україні", - написав Левітс, додавши фото, на якому він вітається із Зеленським.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26 — Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022

Польський прем’єр також повідомив про цей візит у Twitter.

“Я в Україні. У місці, де сьогодні твориться історія, де ведеться боротьба за свободу та безпеку всієї Європи. У цій боротьбі ми будемо на боці України до єдино можливого кінця: повної перемоги”, - наголосив Моравецький.

Jestem na Ukrainie. W miejscu, gdzie tworzy się dziś historia, gdzie toczy się walka o wolność i bezpieczeństwo całej Europy. W tej walce będziemy stać po stronie Ukrainy do jedynego możliwego końca: pełnego zwycięstwa. pic.twitter.com/GpD65x5ukL — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 9, 2022

Що говорив Зеленський на зустрічі

Глава держави подякував партнерам за допомогу в розблокуванні макрофінансової допомоги, зокрема першої її частини в обсязі 5 млрд євро, а також за просування позиції України в ЄС.

“Вони [Латвія та Польща] зробили амбітні кроки щодо допомоги Україні в питанні надання нам статусу кандидата в члени ЄС. Ми й далі працюватимемо на цьому рівні й робитимемо все, щоб ми зі свого боку виконали зобов’язання, а вони зі свого боку зробили все, щоб цього року ми відкрили робочий діалог про майбутній конкретний вступ України у Європейський Союз”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна сьогодні здобула підтримку Латвії та Польщі щодо санкційної політики стосовно Російської Федерації.

“Ми сьогодні обговорили важливий аспект щодо візових обмежень для туристів з РФ у “недружню”, як вони кажуть, Європу. Мені здається, це абсолютно справедливе рішення. Ми сьогодні говорили про те, що маємо об’єднати коло таких країн, і воно має розширюватися, щоб Росія відчувала ціну за цю війну”, – зазначив український президент.

За його словами, під час зустрічі також були порушені важливі енергетичні питання.

“Ми зацікавлені в тому, щоб Україна могла допомогти Польщі, і робимо все, щоб найближчим часом ми знайшли відповідь на майбутні енергетичні ризики”, – сказав Володимир Зеленський.

Головне з виступу президента Латвії

Егілс Левітс зауважив, що Латвія та Польща – друзі України й завжди залишатимуться на боці українського народу, який зараз б’ється не тільки за свою свободу, а й за всю Європу і весь вільний світ.

“Наш обов’язок полягає в тому, щоб забезпечити вас усією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов’язок усіх демократичних країн”, – наголосив президент Латвії.

Він також зазначив, що Латвія допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, чим також підтримує Україну в боротьбі за свободу.

Крім того, за словами латвійського президента, його держава почала спеціальну програму з відбудови низки об’єктів у Чернігівській області, зокрема освітніх закладів, щоб діти могли повернутися до навчання.

Егілс Левітс наголосив, що Латвія разом з Польщею всіляко сприяють європейській інтеграції України, серед іншого забезпечивши пришвидшення перемовин щодо вступу нашої держави до ЄС.

“Україна не лише політично й культурно належить до європейської родини, а й має були членом ЄС, адже Європейський Союз – це об’єднання вільних демократичних країн”, – сказав він.

Про що говорив прем’єр Польщі

Матеуш Моравецький зазначив, що Польща разом з країнами Балтії чи не найактивніше у Євросоюзі спілкуються з Європейською комісією щодо фінансової підтримки України та продовження політики санкцій проти держави-агресора.

“Ці санкції посилюватимуться і з кожним місяцем будуть боліснішими для російської економіки”, – запевнив він.

Прем’єр-міністр Польщі відзначив просування українських Збройних Сил на Харківщині та побажав, щоб цей успіх був першою ластівкою остаточної перемоги України над Росією в цій неспровокованій війні.

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“З цієї жахливої війни, з цієї героїчної оборони має народитися нова Європа – з Україною як повноцінним членом ЄС”, – переконаний Матеуш Моравецький.

Він додав, що Європа, США та весь вільний світ мають допомагати Україні в її боротьбі.

“Польща завжди організовуватиме цю допомогу”, – наголосив польський прем’єр-міністр.

Матеуш Моравецький розповів, що під час перемовин сьогодні обговорювалося питання створення спеціального хабу, де здійснювався б ремонт військової техніки та навчання українських військових. Крім того, йшлося про участь польських компаній у відбудові України.

Він висловив переконання, що завдяки згуртованості партнерів та героїзму українського народу ця перемога настане, а простір європейських цінностей буде захищений.

“Я вірю, що Україна переможе. Що військова та фінансова допомога буде ефективною для остаточної перемоги”, – резюмував він.

Нагадаємо, від 19 вересня російським туристам закривають в'їзд до Естонії. Аналогічний крок зроблять інші країни Балтії та Польща.

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