До Києва особисто прибув начальник штабу оборони Британії: про що говорив із Зеленським

У четвер, 21 листопада, до України прибула делегація з Великої Британії на чолі з начальником штабу оборони цієї держави Ентоні Радакіном.

Про це передає пресслужба ОП.

На зустрічі, окрім президента Зеленського, також були присутні головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

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Під час зустрічі обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією, зокрема розвиток і нарощування технологічних спроможностей ЗСУ.

Чи йшла мова про сьогоднішній удар Росією міжконтинентальною балістикою по Україні, у пресслужбі не уточнили.

Зеленський та Радакін приділили окрему увагу військовим потребам України та подальшій допомозі з боку партнерів.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру.

Окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ймовірно, йдеться про РС-26 "Рубіж". Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зранку 21 листопада РФ вдарила новою міжконтинентальною балістикою.

У Британії заявили, що їхні спеслужби вивчають, чи дійсно РФ вдарила міжконтинентальною балістикою по Україні.

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