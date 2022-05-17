До Києва потягом "Стефанія експрес" повернувся Ігор Діденчук – музикант з групи Kalush Orchestra

Українці – нація героїв, кожен з яких бореться за нашу країну на своєму фронті.

Сьогодні, 17 травня, до столиці залізницею повернувся Ігор Діденчук – музикант з групи Kalush Orchestra, яка виборола Україні перемогу на цьогорічному музичному конкурсі "Євробачення 2022", що відбувся в Італії.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Діденчук приїхав поїздом №43/44 Івано-Франківськ – Київ, якому залізниця дала ім’я "Стефанія експрес" – як знак вшанування сміливості музикантів, які, ризикуючи бути дискваліфікованими, після свого виступу закликали до порятунку Маріуполя та військових з Азовсталі", – повідомили в "УЗ".

"Ми потайки планували це з самого початку. І не могли зробити інакше, бо життя українців важливіше від будь-яких конкурсів", – сказав Ігор Діденчук.

Зазначимо, гурт Kalush Orchestra 15 травня, випустив емоційний кліп на Stefania, знятий у руїнах Бучі та Ірпеня. Лідер колективу присвятив цю композицію своїй мамі. Та з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Stefania для багатьох стала символом боротьби та незламності.

Читайте також: