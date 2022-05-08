До Києва повертається тимчасово повірена США Кристіна Квін та американські дипломати

До Києва повертається тимчасово повірена США Кристіна Квін та інші американські дипломати.
Про це з посиланням на пререліз посольства США, пише “Європейська правда”.
Як повідомляється, посольство США заявило про повернення до Києва Крістіни Квін та інших американських дипломатів. На їх зустріч вже запрошують українських та світових журналістів.
Повернення посольства приурочено до дня перемоги над нацизмом.
Нагадаємо, що російські окупанти зосередили основні зусилля на знищенні аеродромної інфраструктури.
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