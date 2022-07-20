Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До Києва прибули міністри закордонних справ Австрії та Чехії (фото)

Дата публікації
Перегляди
433
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До Києва прибули міністри закордонних справ Австрії та Чехії (фото)

Фото: Держприкордонслужба України

До Києва прибули міністри закордонних справ Австрії Олександер Шелленберг та Чеської Республіки Ян Ліпавський.

Австрійський міністр наголосив, що вони продовжать стояти з Україною й надалі.

Про це Державна прикордонна служба України повідомила в Телеграмі.

"До Києва прибули очільники МЗС Австрії та Чехії", - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі також цитують Твіттер Шелленберга.

"Радий нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліповським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною", — написав австрійський міністр.

Читайте також:

Австрія відбирає газосховище в "Газпрому", а в Росії на межі зупинки заводи з виробництва свинцю

Австрія відбирає газосховище в "Газпрому", а в Росії на межі зупинки заводи з виробництва свинцю
Наступна публікація