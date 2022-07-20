До Києва прибули міністри закордонних справ Австрії та Чехії (фото)

До Києва прибули міністри закордонних справ Австрії Олександер Шелленберг та Чеської Республіки Ян Ліпавський.
Австрійський міністр наголосив, що вони продовжать стояти з Україною й надалі.
Про це Державна прикордонна служба України повідомила в Телеграмі.
"До Києва прибули очільники МЗС Австрії та Чехії", - йдеться у повідомленні.
У Держприкордонслужбі також цитують Твіттер Шелленберга.
"Радий нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліповським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною", — написав австрійський міністр.
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