До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін: яка мета візиту

До Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

Нещодавно його запрошував до України президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили в пресслужбі уряду Ірландії.

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Як зазначається, мета візиту - висловити підтримку Україні та солідарність з нашим народом, який зазнав “аморального та нічим не спровокованого терористичного нападу” з боку Росії.

"Дух і рішучість українського народу надихнули всіх нас, і Ірландія надасть повну підтримку на шляху України до повноправного членства у ЄС та продовжить підтримувати мирних мешканців, які рятуються від цієї війни", – наголосив Міхол Мартін.

Під час візиту він хоче особисто побачити наслідки “руського міра” в містах, які були окуповані армією РФ. Після цього він зустрінеться з Володимиром Зеленським і обговорить шляхи допомоги Ірландії та ЄС Україні.

Нагадаємо, що у Херсоні окупанти шантажують родичів викрадених жителів, вимагаючи в обмін на їхню свободу отримати паспорти РФ.

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