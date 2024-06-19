До Києва вперше прибув спікер Сейму Польщі: подробиці візиту

Візит маршалка Сейму Польщі є важливим для розвитку міжпарламентської співпраці.

У середу, 19 червня, до столиці України прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Це його перший візит до Києва.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.

“Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин!”, — йдеться у повідомленні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував спікеру сейму Польщі та відзначив важливість участі президента Польщі Анджея Дуди у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

“Окремо подякував польській стороні за незмінну підтримку України на нашому шляху до членства в НАТО. У липні відбудеться Саміт НАТО у Вашингтоні, передуватиме цьому висока зустріч на рівні голів парламентів країн-членів НАТО. І я розраховую, що ми вийдемо на спільну позицію парламентів щодо наближення України до Альянсу”, — заявив Руслан Стефанчук.

Водночас народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко повідомила, що Головня виступив у Верховній Раді.

“Маршалок почав виступ українською. Жест поваги до нашої ідентичності і незалежності”, — зауважила вона.

За словами Геращенко, Головня назвав депортацію кримських татар радянським режимом у роки Другої світової геноцидом – злочином, який має бути визнаний всім світом.

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, до України з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

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