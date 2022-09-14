До Києва їде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: говоритиме з Зеленським

До Києва з офіційним візитом їде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії обговорить з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців.

Про це фон дер Ляєн повідомила у своєму Твітері.

"Ми дамо можливість Україні максимально використати її потенціал. Спираючись на успіх шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Введення України в нашу зону безкоштовного роумінгу. Я сьогодні їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським", – написала фон дер Ляєн.

We will empower to make the most of its potential.



Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market.



Bringing Ukraine into our free roaming area.



I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022

Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС допоможе відновити Україну на шляху до Європейського Союзу.

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