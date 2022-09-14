До Києва їде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: говоритиме з Зеленським

До Києва з офіційним візитом їде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Очільниця Єврокомісії обговорить з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців.
Про це фон дер Ляєн повідомила у своєму Твітері.
"Ми дамо можливість Україні максимально використати її потенціал. Спираючись на успіх шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Введення України в нашу зону безкоштовного роумінгу. Я сьогодні їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським", – написала фон дер Ляєн.
We will empower to make the most of its potential.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022
Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market.
Bringing Ukraine into our free roaming area.
I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6
Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС допоможе відновити Україну на шляху до Європейського Союзу.
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