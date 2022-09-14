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До Києва їде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: говоритиме з Зеленським

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До Києва їде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: говоритиме з Зеленським

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

До Києва з офіційним візитом їде очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії обговорить з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців.

Про це фон дер Ляєн повідомила у своєму Твітері.

"Ми дамо можливість Україні максимально використати її потенціал. Спираючись на успіх шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Введення України в нашу зону безкоштовного роумінгу. Я сьогодні їду до Києва, щоб обговорити все це з президентом Володимиром Зеленським", – написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС допоможе відновити Україну на шляху до Європейського Союзу.

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