"До Києва з голими руками": в Криму навіжена "Z-патріотка" обурилася вибухами та записала звернення до Зеленського (відео)

Від час вибухів в Сімферопольському районі у її мами вдома “вибило шибки”.

Проросійська “Z-патріотка” обурилася вибухами в Криму та заявила, що “піде на Зеленського”, якщо це знову повториться.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

За її словами, під час вибухів в Сімферопольському районі у її мами вдома “вибило шибки”. Через це жінка так обурилася, що записала відео зі зверненням до президента Володимира Зеленського.

“Я звертаюся до Володимира Зеленського. Якщо у моєї мами ще раз виб’є шибки - я піду на Київ з голими руками. Мені підтримка не треба, ми розберемося самі. Під час зустрічі я видам дуже гучний рик…”, - сказала жінка.

В Криму “Z-патріотка” обурилася вибухами та записала звернення до Зеленського

Нагадаємо, що у Мережі опубліковано супутникові знімки наслідків ракетного удару, який завдали Сили оборони України по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

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