До Києва за 37 хвилин: "Велике будівництво" запустило Kyiv City Express між Васильковом та столицею

До Києва за 37 хвилин: "Велике будівництво" запустило Kyiv City Express між Васильковом та столицею

Між Києвом та станцією Васильків-2 почали курсувати прямі приміські поїзди.

Це стало можливим після проведеного у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" ремонту та електрифікації 11-кілометрової ділянки колій. Тепер час на подолання відстані від центру Василькова до Києва становитиме 37 хвилин.

Про початок роботи нового маршруту, який став частиною проєкту Kyiv City Express, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Ми розпочали втілювати цей проєкт влітку — у максимально короткі терміни налагодили усі необхідні процеси — і вже сьогодні жителі Василькова нарешті отримали комфортну альтернативу автомобільному транспорту. Ми очікуємо, що у будні пасажиропотік на маршруті досягатиме відмітки 5–7 тисяч пасажирів на добу. Київщині потрібні такі проєкти, як Kyiv City Express, Київська обхідна дорога. Вони допоможуть розвантажити Київ від найбільших у Європі заторів", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Раніше пасажирські поїзди доїжджали лише до станції Васильків-1, яка, незважаючи на назву, розташована у селищі Калинівка за 10 кілометрів від самого Василькова.

Під час реконструкції на ділянці Васильків-1 – Васильків-2 було встановлено 258 опор, електрифіковано 11 км колій, проведено модернізацію 4 залізничних переїздів. Було також капітально відремонтовано понад 10 км шляхів та розчищено смугу відведення від рослинності. Для управління стрілками та сигналами на оновленій ділянці застосовується сучасна мікропроцесорна система.

Для запуску нового маршруту в центрі Василькова була побудована нова пасажирська платформа, оснащена системами звукового оповіщення, відеоспостереження та інформаційними табло.

"Останній залізничний інфраструктурний проєкт, який було реалізовано для пасажирів, — експрес до Борисполя. До цього за десятки років було збудовано рівно 0 кілометрів нової інфраструктури для пасажирів", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

На новому маршруті щодня виконуватиметься 18 рейсів електропоїздів.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський, ініціатор програми "Велике будівництво", оголосив про старт проєкту масштабного оновлення української залізниці, який передбачає модернізацію та електрифікацію існуючих шляхів, будівництво нових, створення нових маршрутів, виробництво нових пасажирських поїздів та оновлення парку вантажних вагонів.