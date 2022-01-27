До ключових проєктів "Великого будівництва" планується залучити французькі компанії – міністр інфраструктури

Раніше французький Airbus погодився долучитися до процесу створення національної української авіакомпанії.

В Україні незабаром може стартувати реалізація спільних з Францією проєктів з оновлення залізничної, авіаційної та дорожньої інфраструктури.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Командою уряду та Офісу Президента України працюємо в Парижі. На порядку денному – спільні проєкти для залізниці, дорожньої мережі та авіації", - повідомив він.

Зокрема, на зустрічі з міністром економіки, фінансів та реконструкції Франції Бруно Ле Мером було піднято питання залучення французьких інвестицій та реалізацію спільних стратегічних інфраструктурних проєктів, в тому числі у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Пріоритети Міністерства інфраструктури України – оновлення парку вантажних електричних локомотивів для "Укрзалізниці", участь французьких будівельних компаній в проєктах концесії доріг та формування флоту для Національного авіаперевізника.

"Ми бачимо готовність наших французьких колег будувати стратегічні партнерські проєкти, які передбачають не просто закупівлю товарів чи послуг, а також довгострокове пільгове фінансування, промислову співпрацю та високий відсоток локалізації виробництва", - наголосив Кубраков.

Раніше французький Airbus погодився долучитися до процесу створення національної української авіакомпанії, нагадала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Також французька компанія зацікавлена у переобладнанні своїх пасажирських літаків у вантажні на базі ДП "Антонов".

Іншим напрямком співпраці є оновлення парку Укрзалізниці - в рамках підписаної міжурядової угоди передбачено постачання до України 130 локомотивів виробництва компанії Alstom.

Крім того, українська делегація у Парижі зацікавлена у залученні фінансових гарантій або прямого кредиту від Франції, проведенні Всесвітньої виставки EXPO-2030 в Україні та реалізації спільних проєктів з ядерної енергетики, пояснила Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що програмою Президента Володимира Зеленського передбачається масштабне оновлення парку вагонів та поїздів Укрзалізниці.