Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

До ключових проєктів "Великого будівництва" планується залучити французькі компанії – міністр інфраструктури

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До ключових проєктів "Великого будівництва" планується залучити французькі компанії – міністр інфраструктури

Раніше французький Airbus погодився долучитися до процесу створення національної української авіакомпанії.

В Україні незабаром може стартувати реалізація спільних з Францією проєктів з оновлення залізничної, авіаційної та дорожньої інфраструктури.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Командою уряду та Офісу Президента України працюємо в Парижі. На порядку денному – спільні проєкти для залізниці, дорожньої мережі та авіації", - повідомив він.

Зокрема, на зустрічі з міністром економіки, фінансів та реконструкції Франції Бруно Ле Мером було піднято питання залучення французьких інвестицій та реалізацію спільних стратегічних інфраструктурних проєктів, в тому числі у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Пріоритети Міністерства інфраструктури України – оновлення парку вантажних електричних локомотивів для "Укрзалізниці", участь французьких будівельних компаній в проєктах концесії доріг та формування флоту для Національного авіаперевізника.

"Ми бачимо готовність наших французьких колег будувати стратегічні партнерські проєкти, які передбачають не просто закупівлю товарів чи послуг, а також довгострокове пільгове фінансування, промислову співпрацю та високий відсоток локалізації виробництва", - наголосив Кубраков.

Раніше французький Airbus погодився долучитися до процесу створення національної української авіакомпанії, нагадала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Також французька компанія зацікавлена у переобладнанні своїх пасажирських літаків у вантажні на базі ДП "Антонов".

Іншим напрямком співпраці є оновлення парку Укрзалізниці - в рамках підписаної міжурядової угоди передбачено постачання до України 130 локомотивів виробництва компанії Alstom.

Крім того, українська делегація у Парижі зацікавлена у залученні фінансових гарантій або прямого кредиту від Франції, проведенні Всесвітньої виставки EXPO-2030 в Україні та реалізації спільних проєктів з ядерної енергетики, пояснила Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що програмою Президента Володимира Зеленського передбачається масштабне оновлення парку вагонів та поїздів Укрзалізниці.

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація