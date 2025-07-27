Компанії з Росії, Китаю та Ірану потрапили під санкції: Зеленський підписав укази

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

У неділю, 27 липня, Україна запровадила санкції до компаній, які пов’язані з тіньовим танкерним флотом РФ, та постачальників рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників держави-агресорки.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази, які вводять в дію рішення РНБО.

За його словами, Україна уже синхронізувала усі 18 пакетів європейських санкцій в українській юрисдикції.

Реклама

«Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб — російських, китайських, іранських, з інших країн», — повідомив Зеленський.

Другий указ президента стосується санкцій проти російського військового виробництва.

«Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників», — зазначив Зеленський.

Український президент наголосив, що максимальний санкційний тиск є найбільш дієвим аргументом для Росії закінчити війну.

Реклама

«Вони відчувають наслідки санкцій, і це не тільки на рівні російського федерального бюджету, але й у житті російських регіонів, у галузях їхньої економіки», — запевнив він.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський з посиланням на дані розвідки повідомив про ефективність санкцій проти РФ, які можуть змусити державу-агресорку припинити війну вже цього року.