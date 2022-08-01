До Криму з Росії перекинули БТГ десантників - розвідка

Незабаром їх перекинуть до України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

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В окупований Крим після відновлення перекинули батальйонно-тактичну групу повітряно-десантних військ Росії, її планують відправити на війну РФ проти України,

"Зараз зайшла батальйонно-тактична група повітряно-десантних військ після свого відновлення – вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони (ППО). Вони розуміють, що є загроза", – сказав Скібіцький.

Він додав, що літаками до Криму доправляють ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

"Постійно на Кримський півострів перевозять вантажі військового призначення. Тому транспортники у Криму – це не новина для нас, бо переміщуються ті ж ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Переміщуються інші військові вантажі. Переміщається особовий склад", – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що у Криму жителі стали непокоїтися через бойові дії, які можливі на території півострова. До кримчан прийшло розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Як повідомлялося, Москва все ще спродівається на приєднання захоплених територій до РФ. На тимчасово окуповані росіянами українських території приїхали члени путінської партії "Єдина Росія". Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що саме тому функція "єдиноросів" - це підготовка до так званих незаконних референдумів.

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