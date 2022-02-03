До Кропивницького для надання допомоги постраждалим дітям прибули фахівці з дитячих опіків - ОП

До Кропивницького для надання допомоги постраждалим дітям прибули фахівці з дитячих опіків - ОП

За фактом вибуху порушено кримінальну справу та розпочала роботу комісія "Нафтогазу".

До Кропивницького, де напередодні стався вибух побутового газу у дев'ятиповерховому будинку, з Дніпра прибули фахівці з дитячих опіків.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Зранку працюю в Кропивницькому, щоб люди, які постраждали від вибуху побутового газу, отримали допомогу в максимально стислі строки. Ситуація на контролі у Президента Володимира Зеленського, очільнику області доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок. Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи", – написав Тимошенко з місця подій.

Він також уточнив, що всім мешканцям будинку, чиї квартири постраждали, буде надана допомога – їхнє житло відновлять коштом із резервного фонду міста та області. У разі потреби будуть задіяні також ресурси державного бюджету.

"Я також поспілкувався із сім'єю загиблого під час вибуху, мої щирі співчуття рідним та близьким. Найважливіше – допомогти дітям, які перебувають у лікарні", - додав Тимошенко.

Заступник керівника ОП планує також відвідати мешканців будинку, яких тимчасово розселили в готелі.

"Працюють пункти обігріву біля будинку. Наше завдання – швидко відновити людям домівки та допомогти постраждалим, яким потрібна медична допомога", - написав Тимошенко.

За фактом вибуху, внаслідок якого загинула одна людина та постраждали троє, з яких один дорослий та дві дівчинки, 8 та 13 років, вже порушено кримінальну справу та розпочала роботу комісія "Нафтогазу", яка має встановити причини вибуху.

