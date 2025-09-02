До Криму рухається десятитонна пляма з нафтопродуктами, які витекли в Чорне море в Росії

Витік нафти. / © Associated Press

Біля російського Новоросійська внаслідок витоку в Чорне море потрапило щонайменше 10 тонн нафтопродуктів. Утворилася пляма площею близько 350 квадратних кілометрів. Вона дрейфує у напрямку анексованого Криму.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на фахівця із дистанційних методів дослідження Сергія Станичного, який співпрацює з Морською рятувальною службою.

"Площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку поблизу Новоросійська, за останніми даними, становить близько 350 квадратних кілометрів. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн", - наголосив він.

Зауважимо, що раніше згідно із супутниковими вимірюваннями площа забруднення становила 75 квадратних кілометрів, а обсяг витоку - 4-5 тонн.

Забруднення локалізується західніше Анапи, що в Краснодарському краї. Можливим є викид частини нафтопродуктів на узбережжі біля міста, а сама пляма рухається у бік Криму, проходячи південніше Керченської протоки.

Зазначається, що витік стався 29 серпня під час вантажної операції з танкером у порту Новоросійська. Після інциденту Каспійський трубопровідний консорціум вивів з експлуатації один із трьох виносних причальних пристроїв на своєму морському терміналі.

Нагадаємо, НПЗ у Волгограді припинив завантаження нафти після атаки дронів. Підприємство стало третім заводом у Росії, що зупинився після удару безпілотників. Зазначається, що цей НПЗ має проєктну потужність близько 300 000 барелів нафти на добу.