До Києва нарешті йде потепління, але є один нюанс: синоптики попередили, чого чекати від погоди

Синоптки розповіли, якою буде погода у Києві 16 квітня

Реклама

У четвер, 16 квітня, у Києві та області синоптики прогнозують значене потепління до +19, проте хмарна погода до кінця дня може змінитися на невеликі дощі.

Детальніше — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

За даними Українського гідрометцентру, у Києві та Київській області на 16 квітня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вже вдень очікується невеликий дощ. Вітер переважатиме південно-західний та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Реклама

На території області нічна температура повітря становитиме від +3 до +8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +14…+19 градусів вище нуля.

У Києві вночі очікується від +6 до +8 градусів тепла, тоді як вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів тепла.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 16 квітня очікується невеликий дощ Температура повітря вдень становитиме від +16 до +17 градусів тепла.

«Насолоджуємося цим розкішним квітневим атмосферним скарбом, лагідним теплом і надією на найкраще людське і Боже», — написала синоптикиня на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у столиці слід очікувати хмарної погоди, яка буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.

Температура повітря коливатиметься від +9 градусів вночі до +17 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 16 квітня / © скриншот

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.