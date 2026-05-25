До Києва вперше прибула лідерка білоруської опозиції Тихановська

На вокзалі в Києві Світлану Тихановську зустрічав посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор. 25 травня 2026 року. Фото: «Дзеркало»

Уранці 25 травня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська спеціальним поїздом прибула до Києва. Розпочався її перший візит до України, який відбувається на запрошення президента Володимира Зеленського. Тихановську супроводжують делегація демократичних сил.

Про це повідомляє видання «Дзеркало».

Разом зі Світланою Тихановською в українську столицю прибули її радники Франак Вячорка, Денис Кучинський та Анатолій Лебедько, заступник керівниці Об’єднаного перехідного кабінету (ОПК) Павло Латушко, керівник апарату ОПК Валерій Мацкевич та представниця ОПК із соціальних питань Ольга Зазулінська.

У Тихановськоъ заплановано зустріч із керівництвом України. Також вона візьме участь у Міжнародному саміті міст та регіонів. Це щорічна подія в рамках діяльності Конгресу місцевої та регіональної влади за президента України, спрямована на залучення міжнародної підтримки для відновлення країни.

Нагадаємо, відвідати Україну Тихановську запросив президент Володимир Зеленський. Пропозиція була зроблена наприкінці січня цього року у Вільнюсі під час їхньої першої двосторонньої зустрічі.

22 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи пропозицію Олександра Лукашенка про зустріч із Зеленським, анонсував швидкий візит Тихановської, зазначивши, що Києву «є з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі».

Світлана Тихановська в поїзді на Київ з символічним квитком від «Укрзалізниці». На ньому написано «Перемішль — Вільний Київ— Свободні Мінськ». Пшемисль, Польща, 24 травня 2026 року. / © Світлана Тихановська

Візит триває через добу після масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ та інші українські міста в ніч проти 24 травня. Світлана Тихановська засудила цей удар, заявивши, що «терор підтримується режимом Лукашенка». Вона висловила солідарність з українцями та віру в їхню перемогу. Президент Володимир Зеленський публічно подякував їй за підтримку.

Також нагадаємо, що останніми тижнями вищі посадові особи України неодноразово робили заяви про Білорусь та Олександра Лукашенка. Володимир Зеленський повідомляв, що Росія розглядає плани операцій з білоруської території, і попереджав, що «керівництво Білорусі має бути в тонусі, тобто реально відчувати, що наслідки будуть». Командувач Силами безпілотних систем України Роберт Бровді пригрозив Лукашенку, заявивши, що Київ фіксує проліт кожного «Шахеда» через Білорусь, і пообіцяв, що за «коридор для вбивць» буде «розплата».

