До лінії фронту менше 5 км: у місті на Донеччині закрили два мікрорайони, не працюють банки і ЦНАП

У Мирнограді на Донеччині, яке опинилося за менш ніж п'ять кілометрів до лінії фронту, ситуація дуже складна. У місті через підвищену небезпеку закрили на в’їзд два мікрорайони.

Про це повідомила заступниця голови Мирноградської МВА Тетяна Ситник в коментарі "Суспільне Донбас".

Йдеться про мікрорайони "5/6" та "Західний". Тепер звідти можна лише виїхати. У районах немає електрики, хоча в інших частинах міста електро- та водопостачання поки що зберігаються. За словами чиновниці, частина жителів віддаленого мікрорайону "Новатор" неохоче погоджується на евакуацію. Люди хочуть перечекати бойові дії в підвалах, мовляв вони "віддалені" від лінії фронту.

Тим часом правоохоронці та рятувальники розшукують майже 500 дітей для примусової евакуації. Наразі вдень в середньому виїжджають пів сотні родин - це близько 120 дітей.

"У нас є адреси кожної родини, є великий список, де ми позначаємо дату, коли родина обіцяла евакуюватися. Якщо родина евакуюється не самостійно, то ми організовуємо транспортом, який є у громаді, підвіз до евакопунктів в місті Покровську. Але деякі навіть ховають від нас дітей. Ми намагаємось їх шукати", - розповіла Ситник.

Зауважимо, що місцева влада міста також почала евакуацію установ та закладів. Так, припинили роботу ЦНАП, відділення пенсійного фонду, закрились банки, а від 26 серпня перестануть працювати продуктові магазини.

Нагадаємо, на тлі наступу РФ в двох містах на Донеччині значно посилили комендантську годину. Від 19 серпня у Мирнограді та Селидовому вона діє від 15:00 до 11:00.

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