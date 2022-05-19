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До Львова евакуювали 15-річну харків'янку: потрапила під ворожий обстріл фосфорними бомбами

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До Львова евакуювали 15-річну харків'янку: потрапила під ворожий обстріл фосфорними бомбами

Фото: Associated Press

До Львова не припиняють привозити дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни з країною-агресоркою Росією. 

До львівської дитячої лікарні Святого Миколая шпиталізували 15-річну дівчину з Харкова. Вона 15 квітня потрапила під обстріл фосфорними бомбами.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Того дня, коли росіяни скинули боєприпаси Кіра з двома друзями перебувала у парку. "Коли почали стріляти, ми побігли. Але впали від вибухової хвилі. Кричали. Було страшно. Я подумала: невже так швидко все закінчилося. Невже зараз я помру", - згадує харків'янка. 

Внаслідок атаки загарбників дівчина отримала серйозні ушкодження. У Кіри вогнепальне сколкове ураження із проникаючим пораненням черевної порожнини. За словами медиків, уламок пройшов крізь живіт та травмував печінку, жовчний міхур й дванадцятипалу кишку.

Зараз спеціалісти лікарні проводять дівчині усі необхідні обстеження. Її готують до транспортування за кордон. Там Кіра продовжить лікування.

Як повідомлялося, станом на ранок  четверга, 19 травня 2022 року 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 231 дитина загинула та понад 427 поранено.

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