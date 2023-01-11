У Львові президенти Польщі та Литви підписали із Зеленським декларацію Люблінського трикутника: перші подробиці

Президенти підписали спільну декларацію.
До Львова у середу, 11 листопада, на зустріч із Володимиром Зеленський прибули президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа.
Про це повідомляє Канцелярія президента Польщі.
У Львові лідери трьох держав підписали спільну декларацію Президентів Люблінського трикутника.
Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
pic.twitter.com/c9k8V0QI7C
"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!", - написав Зеленський.
Lwów |— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Prezydenci @AndrzejDuda, @ZelenskyyUa, @GitanasNauseda pic.twitter.com/BtwQzYmAWd
Зеленський подякував іноземним лідерам за підтримку України у війні з російськими окупантами.
Нагадаємо, 11 січня президент Зеленський прибув до Львова. Він відвідав Личаківське кладовище та вшанував загиблих захисників України.
Також Володимир Зеленський провів координаційну нараду у Львові з військовими та очільником області Максимом Козицьким.
Читайте також:
- Росія готується до нового масованого ракетного удару: у ЗСУ розповіли, що обстріляють окупанти
- Посол Росії звинуватив США у "фактичній причетності" до війни в Україні
- У Соледарі тривають важкі бої: у Міноборони розкрили деталі