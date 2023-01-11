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У Львові президенти Польщі та Литви підписали із Зеленським декларацію Люблінського трикутника: перші подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Львові президенти Польщі та Литви підписали із Зеленським декларацію Люблінського трикутника: перші подробиці

Фото: Канцелярія президента Польщі

Президенти підписали спільну декларацію.

До Львова у середу, 11 листопада, на зустріч із Володимиром Зеленський прибули президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа.

Про це повідомляє Канцелярія президента Польщі. 

У Львові лідери трьох держав підписали спільну декларацію Президентів Люблінського трикутника.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!", - написав Зеленський. 

Зеленський подякував іноземним лідерам за підтримку України у війні з російськими окупантами. 

© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Нагадаємо, 11 січня президент Зеленський прибув до Львова. Він відвідав Личаківське кладовище та вшанував загиблих захисників України.

Також Володимир Зеленський провів координаційну нараду у Львові з військовими та очільником області Максимом Козицьким.

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Дата публікації
Перегляди
2579
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