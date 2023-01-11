У Львові президенти Польщі та Литви підписали із Зеленським декларацію Люблінського трикутника: перші подробиці

До Львова у середу, 11 листопада, на зустріч із Володимиром Зеленський прибули президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа.

Про це повідомляє Канцелярія президента Польщі.

У Львові лідери трьох держав підписали спільну декларацію Президентів Люблінського трикутника.

Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

pic.twitter.com/c9k8V0QI7C — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!", - написав Зеленський.

Зеленський подякував іноземним лідерам за підтримку України у війні з російськими окупантами.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Нагадаємо, 11 січня президент Зеленський прибув до Львова. Він відвідав Личаківське кладовище та вшанував загиблих захисників України.

Також Володимир Зеленський провів координаційну нараду у Львові з військовими та очільником області Максимом Козицьким.

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