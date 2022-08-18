До Львова на зустріч з Зеленським та генсеком ООН прибув президент Туреччини

До Львова прибув Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Там він зустрінеться з Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні вранці генсек ООН уже відвідав національний університет Франка, а саме факультет міжнародних відносин.

Володимир Зеленський на місці - з самого зранку. З міським головою Львова вони вже встигли відвідати Личаківський цвинтар, зокрема алею героїв, де ховають загиблих в українсько- російській війні. А ше- шпиталь де лікують поранених бійців.

Остаточного переліку питань, які підніматимуть сьогодні, офіційно поки не повідомляють. Але є попередня інформація, що Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган матимуть двосторонні перемовини, а потім до них приєднається Гутерреш.

У центрі Львова вже зібралися рідні полонених з Азовсталі.Вони хочуть привернути увагу світу та зокрема генсека ООН до долі наших захисників. Закликають їх втрутитися, аби провести врешті обмін. Ось що каже дружина полоненого бійця.

“Я сама з Маріуполя, мій чоловік військовослужбовець, полк “Азов”. Людина, яка захищала свою землю. Зараз він перебуває в полоні, що він, в якому стані - я не знаю, зв’язку з ним немає. Ми хочемо, щоб “Червоний хрест”, представник ООН, потрапили на ту територію, подивилися як вони”, - наголосила дружина полоненого.

Нагадаємо, що КНДР запустила дві крилаті ракети в бік Жовтого моря.

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