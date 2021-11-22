До "Марафону, який ніхто не хоче бігти" долучились десятки тисяч учасників із 57 країн

До "Марафону, який ніхто не хоче бігти" долучились десятки тисяч учасників із 57 країн

За 2 тижні кількість реєстрацій на нього перевершила кількість реєстрацій на марафон у Нью-Йорку в США.

"Марафон, який ніхто не хоче бігти" розпочався в українському Нью-Йорку Донецької області, лише за кілометр від лінії фронту, у день знаменитого Нью-йоркського марафону. Усього за десять днів на забіг заради підтримки України зареєструвалися понад 35 500 учасників.

Про це повідомляють організатори забігу.

Пробіг символічну дистанцію на Нью-Йоркському марафоні. Не в американському, а в українському Нью-Йорку. Це містечко... Опубліковано Andriy Tsaplienko Понеділок, 8 листопада 2021 р.

«Аби нагадати світу про війну в Україні, до нас долучилися учасники з п’ятдесяти семи країн! Уявіть, тисячі людей з усього світу - від американського до українського Нью-Йорків, а також з австралійського мегаполіса Брисбена та шведської столиці Стокгольма, з одного із найнаселеніших міст світу Стамбула та з маленького села Сундой у Норвегії, ― всі вони виказали підтримку нашій країні й продовжують це робити. І ми не зупиняємося та продовжуємо проєкт в онлайн форматі. Ми віримо, що одного дня зможемо безпечно бігти мирний марафон у будь-якому українському місті", - переконана представниця організаторів Інна Поперешнюк.

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Для участі в проєкті кожен охочий може завантажити й надрукувати стартовий набір, розміщений на сайті проєкту marathonnoonewantstorun.org, і пробігти з ним у будь-якій точці світу. На згадку учасники можуть завантажити цифрову медаль за дизайном Юрка Гуцуляка, лауреата понад ста п’ятдесяти професійних нагород. Усі, хто зареєструвався до 20 листопада, отримають стартові набори та медалі з частинкою гільзи зі Сходу України.

Організатори зазначають, що «Марафон, який ніхто не хоче бігти» не обмежений у часі. Пробігти можна будь-яку дистанцію, будь-де, будь-коли — сьогодні, завтра чи за тиждень. Участь у марафоні безкоштовна. Та допомагає нагадати про події, які відбуваються на українській території.

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