До Маріуполя хочуть повернути "ждановщину": що відбувається в окупації

Маріуполю хочуть повернути радянського ката Жданова, який влаштовував репресії проти діячів науки та культури.

У тимчасово окупованому Маріуполі планують відкрити музей радянського діяча Андрія Жданова.

Про це повідомив губернатор Санкт-Петербургу Олександр Бєглов, пише Маріупольська міська рада.

Андрій Жданов народився у Маріуполі. Був одним з радянським партійних діячів. Брав участь в організації репресій. Ініціатор ідеологічної кампанії спрямованої проти діячів науки та культури, що отримала назву "ждановщина".

1948 року радянські діячі навіть перейменували Маріуполь на Жданов. На площі Воїнів-визволителів у Приморському парку встановили йому пам'ятник, а у Міському саду — бюст. 1989-го Маріуполю повернули його історичну назву, а 1990 року, ще до проголошення незалежності України – пам'ятники радянському злочинцю демонтували.

Тепер окупанти намагаються повернути Маріуполь у минуле і знов нав'язати радянських вбивць як "героїв".

Нагадаємо, окупанти також планують встановити демонтований раніше памʼятник "вождю світового пролетаріату" Володимиру Леніну в центрі Маріуполя.

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