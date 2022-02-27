До Миколаєва рухається колона російської техніки, мости замінують

У регіоні готуються до атаки ворога.

У зв’язку з повідомленням про те, що з Криму через Херсонську область у напрямку Миколаєва рухається колона російської техніки, було прийняте рішення розвести мости у місті.

Про це у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, пише Суспільне.

"Хочу вам нагадати, ми розводимо мости, демонтуємо в них системи електронного управління. Також, про всяк випадок, вони заміновані. У разі прориву російських сил, будуть підірвані. Це ви повинні розуміти. Скільки в нас є часу, щоб відбити атаку окупантів, я не знаю, вони рухаються у напрямку міста, в напрямку області, в нашому напрямку", — говорить Сєнкевич.