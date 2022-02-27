Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

До Миколаєва рухається колона російської техніки, мости замінують

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До Миколаєва рухається колона російської техніки, мости замінують

У регіоні готуються до атаки ворога.

У зв’язку з повідомленням про те, що з Криму через Херсонську область у напрямку Миколаєва рухається колона російської техніки, було прийняте рішення розвести мости у місті.

Про це у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, пише Суспільне.

"Хочу вам нагадати, ми розводимо мости, демонтуємо в них системи електронного управління. Також, про всяк випадок, вони заміновані. У разі прориву російських сил, будуть підірвані. Це ви повинні розуміти. Скільки в нас є часу, щоб відбити атаку окупантів, я не знаю, вони рухаються у напрямку міста, в напрямку області, в нашому напрямку", — говорить Сєнкевич.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація