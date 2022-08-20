До мурашок: українські хакери зламали телебачення в Криму та запустили звернення Зеленського (відео)

Українські хакери зламали російське пропагандистське телебачення в окупованому Криму та запустили архівне відеозвернення президента Володимира Зеленського щодо півострова.
Окрім того, на запущеному ролику зафіксовані численні українські прапори у ще вільному від загарбників Криму. Зокрема, зафіксоване встановлення одного зі стягів на горі Ай-Петрі.
Відповідний відеозапис опублікував СтратКом ЗСУ.
"Хай кожен з російських посадовців, хто захопив дорогоцінну землю у Криму, пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій", – попереджав загарбників Зеленський.
На ролику, що транслювався на російському "Первом каналле", також лунає пісня Тіни Кароль "Україна – це ти".
Нагадаємо, напередодні секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що на порядку денному стоїть питання поетапної демілітаризація Криму з подальшою його деокупацією.
Читайте також: