До мурашок: Зеленський показав відео, як українці борються з темрявою

Відео присвячене пам’яті всіх, "хто віддав життя, боронячи світло".

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеоролик, на якому зафіксована боротьба українців з наслідками російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах глави держави.

Так, на ролику зображені кадри з моментами ворожих ударів по енергетиці та житлових будинках, з наслідками цих атак, ліквідацією пожеж та розгромленою інфраструктурою. Зафіксовані на відео і темні вулиці Києва, Львова та інших міст.

"Ви бачите темряву? Але це не темрява. Темрява сюди не дійшла. Її сюди не пустили. Бо тут живе світло. Його боронять ті, хто знає, що в темряви немає шансів", – йдеться в титрах ролика.

Також зазначається, що відео присвячене пам’яті всіх, "хто віддав життя, боронячи світло".

Світлі серця українців сильніші за будь-яку темряву! Дякую всім, хто боронить наше світло! Хто долає та забезпечує це своєю хоробрістю! ____ The bright hearts of Ukrainians are stronger than any darkness! Thanks to everyone who protects our light! Who overcomes and secures it with their bravery! Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 25 листопада 2022 р.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що ввечері 25 листопада відключення електроенергії тривають у більшості областей України та в Києві. Йдеться про понад 6 млн абонентів. Найскладніша ситуація в столиці та області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

Зауважимо, що в Україні працюють понад 4000 "Пунктів незламності", де можна зігрітися, зарядити телефони та відшукати Інтернет.

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