"До них точно прийдуть": у Зеленського розповіли про покарання для депутатів, які їдуть за кордон у війну

Подоляк також розповів, що планують створити спеціальну службу, яка буде розшукати депутатів та держслужбовців по всьому світу.

В Офісі президента наголосили, що держава має жорстоко карати нардепів, які дозволяють собі під час війни виїжджати за кордон, де витрачають шалені кошти.

Таку думку висловив радник керівника ОП Михайло Подоялк в інтерв'ю 24 каналу.

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"Порівнюючи з тим, що нині відчувають люди, які перебувають на передньому краї, чи їх родини, депутат має самостійно максимально себе обмежити. Виключити взагалі опцію відпочинку та всього іншого – у комфортних умовах він перебуває в місті Києві чи в будь-якому іншому, де немає тієї війни, яку на передньому краї відчувають хлопці, а це 100 – 300 тисяч людей", - зауважив політик.

Подоляк наголосив, що поки в країні йде війна, депутати чи будь-які держслужбовці мають внутрішньо обмежити себе.

"На жаль, це не можливо, тому що людська природа така, що людина завжди хоче чогось кращого та більшого. А тому держава має доволі жорстко карати за це. Так само як з Юрієм Арістовим. Але не тільки позбавити його мандату. Потрібно подивитись, чи відповідають його витрати тим коштам, які він задекларував. І це буде правильно", - додав він.

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Подоляк вважає, що ті величезні суми, які депутати витрачають на курортах, мають йти на потреби військовим. На його думку, "мають бути самообмеження і бажання віддати 300 тисяч гривень, які були витрачені за ніч у Waldorf Astoria Maldives (готель на Мальдівах, де відпочивав з родиною ексдепутат Юрій Арістов, – ред.), на те, що потрібно військовим на фронті"

"Тенденції щодо неправильної модерації процесу покарання за мародерство суттєво впливають на суспільні настрої. Суспільство сьогодні сконцентровано на пріоритеті №1 – знищення Росії, яка зайшла на нашу територію. І воно "стискає зуби", коли бачить, що за його спиною – мародери. Так, суспільство про це говорить, але потім воно прийде до них, після того, коли розв'яже питання існування Росії. Сьогоднішні мародери думають, що потім віддадуть 50% прибутку та будуть почувати себе гарно. Але вони повинні розуміти, що до них точно прийдуть. Вже не буде як у 2005-му чи 2014 році", - впевнений посадовець.

Подоляк також розповів, що після війни планують створити спеціальну службу, яка буде розшукати депутатів та держслужбовців, які покинули Україну під час війни, по всьому світу.

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Скандал із Арістовим, якого заскочили на Мальдівах

Нагадаємо, в середині липня заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі на приватному острові Мальдіви.

25 липня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень, а 27 липня за матеріалами розслідування ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив нардепу про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України. ДБР розслідує законність цього "візиту" Арістова на Мальдіви під час війни. Слідчі бюро з'ясовують, яким чином народний депутат України зміг опинитися на курортному відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.

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