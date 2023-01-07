До областей доведені ліміти: в "Укренерго" попередили про можливі аварійні відключення світла

У суботу, 7 січня, протягом дня через похолодання в Україні може зрости рівень споживання електроенергії. Саме тому в областях можливі аварійні відключення світла.

Про це повідомили у пресслужб "Укренерго".

Зазначається, що станом на 11:00 7 завдяки вихідному і святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж напередодні. Втім, протягом дня прогнозується зростання рівня споживання.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", - наголошують у компанії.

Нагадаємо, в "Укренерго" дали невтішний прогноз щодо відключення світла. Значне похолодання, яке очікується найближчим часом, призведе до стрімкого збільшення споживання. Наразі енергосистема не в змозі покрити його у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС.

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