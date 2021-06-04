До Одеси повернувся український капітан, який п'ять років провів у в'язниці Шрі-Ланки

Він працював на судні, забезпечувало безпеку від нападів піратів.

До Одеси повернувся український капітан Генадій Гаврилов, якого п'ять років тримали у в'язниці Шрі-Ланки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Вітаю з поверненням додому українського капітана судна Avant Garde Генадія Гаврилова, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями. Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав", - написав він.

Наразі моряк вже перебуває в Одесі. Чоловік працював на судні Avant Garde, яке було під управлінням компанії з Шрі-Ланки. Воно забезпечувало безпеку на морі. На борту була зброя і боєприпаси. Поки судно перебувало поза територіальними водами Шрі-Ланки, його затримали. У червні 2016 року Гаврілова заарештували за незаконне ввезення зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що пірати атакували в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії танкер Davide B і захопили 15 з 21 членів екіпажу. На судні перебували моряки з України, Румунії та Філіппін.

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