До одеського порту зайшов найновіший військовий корабель Франції (фото)

Судно "Auvergne" має найсучасніше радіоелектронне обладнання, різні типи озброєння та може виконувати одразу кілька бойових функцій.
До Одеси 24 грудня зайшов фрегат Військово-морських сил Франції "Auvergne". Корабель здатний знищувати кораблі та наносити удари по наземних цілях противника.
Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ у Facebook.
Зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM "Auvergne" у морські води України. За інформацією видання "Думська" перебувати в одеському порту він буде кілька днів.
"До одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки Auvergne. Цей тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об’єктах противника", – йдеться в повідомленні.
Auvergne D654 є найсучаснішим кораблем французького флоту. Він запроваджений до складу ВМС у лютому 2018 року. Довжина 142 метри, ширина 20 метрів, осаду п'ять метрів.
Судно несе найсучасніше радіоелектронне обладнання, має різні типи озброєння та може виконувати одразу кілька бойових функцій.
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