До Одеської ОВА прийшли з обшуками: одного чиновника вже звільнили

В Одеській обласній військовій адміністрації тривають обшуки.
Сьогодні, 2 лютого, до Одеської ОВА прийшли слідчі Державного бюро розслідувань з обшуками.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.
За його словами, охорона ОВА намагалась не впустити ДБР до будівлі адміністрації.
Слід додати, що за інформацією РБК-Україна, до Одеської ОВА прибули співробітники Служби безпеки України, а не Державного бюро розслідувань.
Згодом очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що було затримано чиновника Одеської ОВА за підозрою в хабарництві.
Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що звільнення топпосадовців – це лише початок. За його словами, гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи бюро впродовж тривалого періоду.
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