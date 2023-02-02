До Одеської ОВА прийшли з обшуками: одного чиновника вже звільнили

Сьогодні, 2 лютого, до Одеської ОВА прийшли слідчі Державного бюро розслідувань з обшуками.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

За його словами, охорона ОВА намагалась не впустити ДБР до будівлі адміністрації.

Слід додати, що за інформацією РБК-Україна, до Одеської ОВА прибули співробітники Служби безпеки України, а не Державного бюро розслідувань.

Згодом очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що було затримано чиновника Одеської ОВА за підозрою в хабарництві.

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що звільнення топпосадовців – це лише початок. За його словами, гучні реалізації ДБР є результатом системної роботи бюро впродовж тривалого періоду.

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