До однієї із областей повертаються відключення електрики: графік

Поки енергетики лквідовують наслідки прильотів, у Харкові і області запроваджують графік відключення світла.
Після масованих російських атак у Харківській області запроваджують погодинні відключення електроенергії.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня для Харкова:
- Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
- Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.
- Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
- Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.
Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня для Харківської області:
- Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
- Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.
- Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
- Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.
В ОВА пояснили, що це вимушенний тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати.
"Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога", – запевнив Синєгубов.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російська масована атака по об'єктах енергетики у Харкові завдала серйозних руйнацій: зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ.
Нагадаємо, що 22 березня по Харківській області росіяни завдали один з найбільших по своїй масованості й інтенсивності удар по енергоінфраструктурі. Харків опинився у режимі блекауту.
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