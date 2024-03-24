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До однієї із областей повертаються відключення електрики: графік

До однієї із областей повертаються відключення електрики: графік

Росіяни вночі 22 березня пошкодили об'єкт енергетики в Харкові. / Фото: Associated Press

Поки енергетики лквідовують наслідки прильотів, у Харкові і області запроваджують графік відключення світла.

Після масованих російських атак у Харківській області запроваджують погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня для Харкова:

  • Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
  • Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.
  • Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
  • Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня для Харківської області:

  • Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
  • Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з  11:00 до 13:00.
  • Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
  • Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

В ОВА пояснили, що це вимушенний тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати.

"Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога", – запевнив Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російська масована атака по об'єктах енергетики у Харкові завдала серйозних руйнацій: зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. 

Нагадаємо, що 22 березня по Харківській області росіяни завдали один з найбільших по своїй масованості й інтенсивності удар по енергоінфраструктурі. Харків опинився у режимі блекауту.

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