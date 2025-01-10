До околиць міста залишилося 2 км: що відбувається у Покровську на Донеччині

Майже вся критична інфраструктура в місті знищена.

До Покровська Донецької області від лінії фронту до околиць міста залишається два кілометри. Ситуація в місті залишається складною.

Про це розповів керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі національного телемарафону.

"До околиць міста залишається десь пару кілометрів. Скажемо так - до найближчої точки околиці. В принципі в нас безпекова ситуація погіршується кожного дня. Йдеться щодо обстрілів. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає", - розповів чиновник.

Армія РФ використовує повністю всю номенклатуру яка у них є для того, щоб завдавати ударів по місту, околицях, і по селах, які розташовані поблизу Покровська. Це FPV-дрони, артилерія, міномети та КАБи.

"Що стосується критичної інфраструктури, то майже вся знищена вщент. Подекуди в нас працюють точки роздавання води і декілька теплопунктів. Але енергетики немає, газопостачання немає, великого водопостачання немає ну і авжеж і теплопостачання немає", - каже Добряк.

З його слів, у місті досі залишається близько семи тисяч людей. Дітей серед них немає.

Нагадаємо, бої за Покровськ не вщухають. Втім, на сьогоднішньому етапі війни навряд чи йдеться про те, що окупанти прагнуть оточити Покровськ, прорвавшись з боку Дніпропетровської області.

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