До окупованого Маріуполя звезли 50 тисяч мігрантів з депресивних районів Росії – в ЦНС пояснили мету

Серед мігрантів – велика частка і криміналітету з РФ.

До тимчасово окупованого Маріуполя прибули щонайменше 50 тисяч заробітчан із депресивних регіонів Російської Федерації та країн Центральної Азії.

Про це повідомив представник Центру національного спротиву ССО на пресконференції 17 січня, передає "Українська правда".

"За нашими даними, в тимчасово окупованому Маріуполі вже перебуває близько 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії", – заявили в ЦНС.

Фахівці також назвали причину таких дій. Зараз у тимчасово окупованому Маріуполі проживає принаймні вдвічі менше людей, аніж до повномасштабного вторгнення, тому окупаційна влада хоче залучити заробітчан із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії для пришвидшення темпів асиміляції українського населення.

Представник ЦНС додав, що для захоплення нових сфер впливу також активно звозиться криміналітет, як з Росії, так і з країн Центральної Азії.

На тимчасово окупованих територіях вже фіксують утворення етнічних кримінальних угруповань з числа мігрантів.

Ба більше, в Маріуполі та на тимчасово окупованій Херсонщині були помічені заробітчани з Білорусі.

Нагадаємо, також у захопленому Маріуполі стрімко розповсюджуються інфекційні захворювання. Експерти кажуть про загрозу епідемії.

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