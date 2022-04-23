До окупованого Токмака їде пропагандистка Чичеріна з ідеями "русского миру"

До окупованого Токмака їде пропагандистка Чичеріна з ідеями "русского миру"

Російські окупанти, не маючи успіху під час наступах на деяких ділянка, вдаються до пропаганди в тимчасово окупованих населених пунктах.

Зокрема, росіяни намагаються просувати та возвеличувати ідеї "русского миру". Крім того, вони вдаються до створення фейкових повідомлень про ніби-то підтримку запоріжцями із захоплених регіонів цієї ідеї. Зазначається, що це одна з цілей окупантів країни-агресорки.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Також читайте У Бучі оприлюднили список загиблих українців: шукають родичів

З метою просування "русского миру" до тимчасово окупованого Токмака приїхала російська співачка-пропагандистка Чичеріна, яка від початку війни на Сході України активно їздила не територію окупованих Луганської та Донецької областей виступати для бойовиків. До слова, пуніністці оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України після того, як вона зняла жовто-блакитний прапор із Енергодарської міськради.

Крім того, росіяни росіяни застосовують терор та пропаганду, аби реалізувати загарбницький сценарій 2014-го на Донбасі. Так, за повідомленнями місцевих мешканців в Енергодарі окупанти планують роздавати "гуманітарну допомогу".

Як повідомлялося, російські війська 22 квітня на Запорізькому напрямку здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, проте успіху в цьому не зазнали. Водночас російські окупанти посилюють деякі угрупування, а деякі втрачають боєздатність.

Читайте також: