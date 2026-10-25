До окупованих Олешок дронами доправили 600 кг допомоги для малюків: деталі

До Олешок дронами доставили 600 кг допомоги / © МВС

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Українські нацгвардійці за допомогою безпілотників доставили до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині 15 пакунків гуманітарної допомоги для родин із дітьми.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

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Яку допомогу дронами доставили до окупованих Олешок

Операцію провели бійці роти спеціального призначення «Болгаричі» 11-ї бригади Національної гвардії України. Вони доправили вантаж для родин із дітьми, які залишаються в окупованому місті.

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«У них — сухі сніданки, молоко, розвивальні ігри та іграшки. 15 пакунків загальною вагою понад 600 кілограмів», — зазначив Іван Вигівський.

У МВС наголосили, що допомога призначена насамперед сім’ям, які опинилися в окупованих Олешках. Серед них є й малюки, які народилися вже під час повномасштабної війни.

«Серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору. Підтримуємо ці родини та доставляємо їм продукти першої необхідності», — сказав Іван Вигівський.

Міністр також подякував усім, хто долучився до операції: тим, хто збирав пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття.

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«Дякую кожному, хто збирав ці пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття. Кожному, хто, ризикуючи життям, допомагає українцям на окупованій території», — підкреслив Вигівський.

Нагадаємо, раніше українські військові вже доставляли гуманітарну допомогу до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. За допомогою дронів вони передали місцевим жителям майже чотири тонни продуктів, ліків і дитячих наборів — близько 400 пакунків. До операції долучилися підрозділи Національної гвардії, морської піхоти та прикордонники.

ЗСУ раніше доправляли гуманітарну допомогу до окупованих Олешок

Нагадаємо, 4 жовтня українські військові передали жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині майже чотири тонни гуманітарної допомоги. За допомогою дронів людям доправили продукти, ліки та набори для дітей — загалом близько 400 пакунків. До операції долучилися підрозділи Національної гвардії, морської піхоти та прикордонники.

Ще раніше, 27 вересня, Сили оборони провели одну з наймасштабніших операцій із доставлення допомоги до міста: дронами скинули близько чотирьох тонн продуктів на 100 локацій в Олешках. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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