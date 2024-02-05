До операції залучили 30 людей: журналісти Bihus.Info знайшли тих, хто за ними стежив (фото)

Редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше восьми кімнатах.

Команда розслідувачів Bihus.Info виявила, хто причетний до стеження за працівниками групи антикорупційних та інформаційних проєктів. За їхніми словами, це Служба безпеки України, а саме 30 людей, яких Bihus.Info розпізнали на відеозаписах з готелю. За операцію нібито відповідав Департамент захисту національної державності СБУ.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту.

У Bihus.Info заявили, що за день до зібрання команди в заміському комплексі, там провели корпоратив люди, що бронювали будинки на одноразові сім-картки. Вони приїхали на номерах прикриття і привезли із собою валізи, в яких могла бути необхідна для стеження техніка. Журналісти знайшли приховані камери у вішаках для одягу, стінах і антресолях.

Фото: Bihus.Info

Як йдеться у розповіді журналістів, 31 січня з СБУ звільнили голову ДЗНД Романа Семенченка. Він телефоном говорив з Bihus.Info і не заперечив причетність ДЗНД до операції зі стеження за журналістами.

Працівники проєкту Bihus.Info виявили тих, хто, за їхніми даними, встановив приховані камери у готельні номери, де редакція перебувала 27 грудня 2023 року.

Зробити це вдалося завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу, йдеться у розслідуванні проєкту.

"За операцію відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ", — стверджують журналісти.

Також вони стверджують, що до встановлення техніки імовірно залучали і Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.

"Звільнений днями начальник ДЗНД СБУ Роман Семенченко в розмові з Bihus.Info не спростував свою і Департаменту участь в цій операції. У самому комплексі операція спецслужби тривала шість діб", — йдеться у розслідуванні журналістів, оприлюдненому 5 лютого.

Як, за версією Bihus.Info, здійснювалося стеження

Спершу представники СБУ під приводом замовлення корпоративу для офісних співробітників двічі у період 15-22 грудня оглядали в комплекс і номери, в які 27 грудня заселиться редакція Bihus.Info.

"Групу, що оглядала заклад, очолював високий худий чоловік, який назвався "Ігорем". Він залишив адміністрації комплексу номер телефону, який нині вже відключений. Але навіть за короткий час використання цього тимчасового номера хтось встиг дати йому тег "Ігор СБУ", — розповіли в Bihus.Info.

Фото: Bihus.Info

За словами розслідувачів, приховані камери незаконно встановили не лише у 8 кімнатах, а й в сауні.

Докази встановлення техніки в різних номерах журналісти зафіксували під час власного розслідування. В будинках, оформлених як стилізовані українські хатинки, приховані камери встановили у вішаки для одягу. Місце під них вирізане і в вішаках, і в стінах.

У сауні камера найімовірніше була встановлена в антресолі. А в інших номерах представники Bihus.Info пригадали девайси у стелі, схожі на пожежну сигналізацію, яких пізніше при огляді приміщень не виявилось.

"У письмовому коментарі Bihus.Info СБУ проігнорувала питання про те, чи отримувались ухвали суду на встановлення прихованої техніки в спальні кімнати, а також про те, як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер у спальнях опинились на сайтах-сміттярках. Там також зазначили, що проведений ними 17 січня 2024 р. огляд комплексу не виявив ознак встановлення прихованої техніки. Того дня СБУ приїжджала в комплекс, аби вилучити сервер, на якому містяться докази щодо тих, хто встановив приховані камери", — заявили в Bihus.Info.

В СБУ не надали чіткої відповіді щодо того, чи існує якесь чинне кримінальне провадження щодо будь-кого із колишніх або нинішніх членів редакційного колективу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на незаконне стеження за журналістами проєкту Bihus.Info, внаслідок якого в Мережу злили відео, на якому працівники команди розслідувачів начебто вживали наркотичні речовини.

Зеленський навіть особисто говорив із головою СБУ після інциденту. Президент сказав, що "потрібно знайти відповіді на все це" і запевнив, що СБУ проведе розслідування та відшукає винних.

Тим часом у Службі безпеки України повідомили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 359 (“Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації”) КК України.

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