Рекордні удари безпілотників Росії / © ТСН.ua

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У середу Росія запустила 728 ударних безпілотників. Це на 189 дронів більше, ніж під час попереднього рекордного залпу з 539 безпілотників, який відбувся у п’ятницю.

Про це пише The New York Times.

У NYT зауважують, що такі атаки підкреслюють нагальну потребу України у зброї. Оскільки Росія нарощує промислові потужності для масового виробництва одноразових вибухових безпілотників, нові нічні рекорди з’являються щотижня. Більшість із них фіксують збільшення на десяток або кілька десятків безпілотників.

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За даними видання, оскільки російська промисловість продовжує нарощувати свою потужність, військові аналітики очікують, що до осені Росія регулярно запускатиме понад 1000 безпілотників за залп.

Нагадаємо, що минулої ночі Росія завдала чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Луцьк став головною ціллю нічної ворожої атаки — загалом у повітряному просторі Волині перебувало близько 50 БпЛА та 5 ракет.

Також масованої атаки зазнала Житомирська область.

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