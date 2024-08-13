До останнього боронив Україну: під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля

Захисник поклав своє життя заради інших.

12 серпня під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля. Йому було 27 років.

Про це пише блогер Ігор Лаченков.

"Трагічна звістка – і небо плаче в сонячний день. У цей важкий час висловлюємо глибокі слова співчуття та підтримки рідним загиблого Героя Олександра МИГУЛІ. Поділяємо важкий біль втрати та сумуємо разом з вами. Вічна і добра пам’ять полеглому Воїну! Нехай душа його спочиває з миром", – додали у Менській міській раді.

Раніше українська співачка Наталка Карпа повідомила, що на війні загинув зірка її кліпу – військовий Михайло Потапов. Життя захисника обірвалося 3 серпня

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