“До останнього боролися за життя”: 15-річна дівчинка померла в лікарні після обстрілу Запоріжжя

Каріна Кот / © Фото з відкритих джерел

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У лікарні померла 15-річна Каріна Кот, яка отримала важкі поранення під час російської атаки на Запоріжжя 8 червня.

Про смерть школярки повідомили у Facebook.

«У ніч на 30 червня зупинилося серце нашої юної землячки, учениці вже 9-Б класу Каріни Кот», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час російського обстрілу Запоріжжя 8 червня дівчина дістала важкі поранення на вулиці Новгородській.

Каріна Кот / © Фото з відкритих джерел

Після поранення Каріна перебувала під наглядом лікарів, які до останнього намагалися врятувати її життя.

«Лікарі до останнього боролися за її життя, але, на жаль, дива не сталося», — повідомили у громаді.

У повідомленні наголосили, що Каріну пам’ятатимуть як світлу, добру та щиру дівчину, яка любила навчатися і мала багато планів на майбутнє.

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Рідним і близьким загиблої висловили щирі співчуття у зв’язку з непоправною втратою.

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Нагадаємо, зранку 1 липня у Полтаві пролунали вибухи. Російські війська атакували обласний центр під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про БпЛА та загрозу балістичного озброєння. Місцева влада підтвердила вибухи, інформація про наслідки уточнюється.

Також, 1 липня російські війська атакували дроном маршрутку в центрі Херсона. Внаслідок удару загинули двоє людей, шестеро отримали поранення. Серед постраждалих — п’ятеро жінок та один чоловік. Окупанти свідомо вдарили по цивільному транспорту в ранковий час.

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