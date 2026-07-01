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“До останнього боролися за життя”: 15-річна дівчинка померла в лікарні після обстрілу Запоріжжя
Медики кілька тижнів боролися за життя дівчини, однак врятувати її не вдалося.
У лікарні померла 15-річна Каріна Кот, яка отримала важкі поранення під час російської атаки на Запоріжжя 8 червня.
Про смерть школярки повідомили у Facebook.
«У ніч на 30 червня зупинилося серце нашої юної землячки, учениці вже 9-Б класу Каріни Кот», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час російського обстрілу Запоріжжя 8 червня дівчина дістала важкі поранення на вулиці Новгородській.
Після поранення Каріна перебувала під наглядом лікарів, які до останнього намагалися врятувати її життя.
«Лікарі до останнього боролися за її життя, але, на жаль, дива не сталося», — повідомили у громаді.
У повідомленні наголосили, що Каріну пам’ятатимуть як світлу, добру та щиру дівчину, яка любила навчатися і мала багато планів на майбутнє.
Рідним і близьким загиблої висловили щирі співчуття у зв’язку з непоправною втратою.
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