Сили оборони України продовжують знищувати живу силу та техніку окупантів

Протягом доби російська армія втратила 1010 військових у боях на фронті в Україні. Сили оборони також знищили десятки одиниць російської техніки та сотні БПЛА.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати Росії на 21 вересня

Загальні бойові втрати російських військ станом на 21 вересня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 101 610 (+1010) осіб,

танків — 11193 (+1),

бойових броньованих машин — 23281 (+1),

артилерійських систем — 32952 (+25),

РСЗВ — 1492,

засобів ППО — 1218,

літаків — 422,

гелікоптерів — 341,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 61 598 (+553),

крилатих ракет — 3747 (+29),

кораблів/катерів — 28,

підводних човнів — 1,

автомобільної техніки та автоцистерн — 62245 (+77),

спеціальної техніки — 3969 (+1).

Нагадаємо, через воєнні втрати Росія може втратити до чверті свого населення протягом наступних 50 років. За понад 3,5 роки війни в Україні держава-агресорка вже втратила вбитими та пораненими понад мільйон солдатів віком від 20 до 35 років, що стало сильним ударом по демографії.