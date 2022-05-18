"До побачення": російські окупанти живуть в жаху від нічних атак партизанів і ЗСУ та вчать українську

"До побачення": російські окупанти живуть в жаху від нічних атак партизанів і ЗСУ та вчать українську

У Запорізькій області окупанти вже знесилилися від постійних атак ЗСУ.

Вони готові кинути все і втекти додому.

Про це вони говорять у розмовах між собою,одну з яких перехопила СБУ.

З розмови видно, що живеться окупантам на території Запорізької області несолодко, їх постійно атакують Збройні сили України та постійно, за їхніми словами, прориваються ДРГ.

Після розмови окупанти прощаються українською словами "до побачення".

"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али... До побачення», - говорить окупант своєму товаришу, який також воює в Україні.

Нагадаємо, що мешканець села на Чернігівщині Микола Куліченко, якого катували і розстріляли російські солдати - спромігся вилізти із братської могили і дістатися дому. Миколу та двох його братів окупанти звинуватили у партизанщині і намагалися вибити з них зізнання. Не отримавши потрібної інформації, у трьох рідних братів рашисти вистрелили і закопали їх у полі.

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