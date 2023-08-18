До Польщі експортували вино з України з небезпечною речовиною у складі: подробиці (фото)

До Польщі з України надійшло вино “Кагор”, в якому знайшли небезпечну речовину пестицид каптан.

Про це повідомила Держпродспоживслужба Одеської області.

Як стало відомо, виробником “Кагору” є одеське виробництво ПрАТ “Харчовик”. В вені знайшли пестицид каптан. Дані про це надійшли з європейської системи RASFF після того, як вино було спрямоване на експорт до Польщі.

“Звертаємось до операторів ринку. У разі виявлення зазначеного вантажу у зверненні просимо повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області”, – наголосили в Держпродспоживслужбі.

Там також додали, що каптан використовується для профілактики хвороб плодів винограду та продовжує термін їх зберігання. Проте перед обробкою виноградної лози речовина має видалятися, тому що вона негативно впливає на спиртове бродіння та гальмує розвиток дріжджових грибів.

Нагадаємо, що у Польщі чоловік, який 10 років переховувався від поліції, захотів сісти до в'язниці.

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