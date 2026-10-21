До Польщі та далі Європою: "Укрзалізниця" запускає нові маршрути, один з яких на честь Грушевського

Укрзалізниця / © Фото з відкритих джерел

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«Укрзалізниця» оголосила про запуск нових міжнародних поїздів до Польщі. Один із рейсів за №23/24 Київ-Холм стане флагманським і матиме ім’я історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

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Маршрут поєднає два міста, важливі в біографії Грушевського, адже він народився в Холмі, а в Києві працював майже 20 років. За головування Грушевського Центральна Рада ухвалила IV Універсал, який проголосив незалежність Української Народної Республіки.

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У складі поїзда курсуватимуть сучасні вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни. Відправлення рейсу супроводжуватиметься композицією «Наш час настав» гурту МУР.

Які ще міжнародні маршрути пропонує «Укрзалізниця»

Окрім флагманського рейсу до Холма, пасажирам доступні поїзди до Перемишля, звідки можна продовжити подорож іншими європейськими містами.

Поїзд №31/32 Київ-Перемишль відправляється зі столиці о 21:30, прибуває до Перемишля о 08:19. Маршрут проходить через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль і Львів. У Перемишлі передбачені зручні пересадки на поїзди до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава.

Поїзд №73/74 Дніпро-Перемишль відправляється з Дніпра о 19:00 і прибуває до Перемишля о 14:10. По дорозі зупиняється, зокрема, в Олександрії, Кам’янському, П’ятихатках, Знам’янці та Львові. З Перемишля пасажири можуть пересісти на поїзди до Кракова, Варшави, Праги та Мюнхена.

Міжнародні рейси «Укрзалізниці» дають змогу подорожувати до Польщі та використовувати її залізничні вузли для подальших поїздок Європою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що від 20 жовтня пасажири не зможуть скористатися двома поїздами “Укрзалізниці», які сполучають Дніпро зі Львовом і Запоріжжя з Перемишлем. Але пасажири зможуть скористатися іншими залізничними рейсами з пересадками або автобуси. Щоправда квитки на деякі потяги зросли у ціні.

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