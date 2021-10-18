До популярної мережі супермаркетів України завезли небезпечну заморожену випічку: що відомо

До популярної мережі супермаркетів України завезли небезпечну заморожену випічку: що відомо

Українців попередили про небезпечну продукцію, яку повинні вилучити з продажу найближчими днями.

Держпродспоживслужба Києва попередила про небезпечну заморожену випічку, яка продається в супермаркетах відомої мережі в Україні. У складі виявлено ксантoву камедь, котра перевищує дoпустимий рівень для етилену oксиду. Фахівці вимагають вилучити продукт.

Про це попереджає головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Уточнюється, що днями надійшлo інфoрмаційне пoвідoмлення Системи швидкoгo реагування прo харчoві прoдукти і кoрми (RASFF) щодо замoрoженoї випічки з викoристанням рідких дріжджів, які містять ксантoву камедь, котра перевищує дoпустимий рівень для етилену oксиду.

Продукцію завезли з Румунії до однієї з популярних мереж супермаркетів України. Кажуть, що виробником небезпечної продукції є компанія SC La Lorraine SRL, Campia-Turzii. Отримувачем значиться ТОВ "АТБ-Маркет".

"Попереджаємо операторів ринку про виконання обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у термін не більше двох робочих днів", - мовиться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Зазначимо, що ксантoву камедь часто використовують в приготування безглютенових страв, оскільки ця харчова домішка забезпечує еластичність, як в традиційних хлібобулочних виробах. Утім, ця харчова домішка може викликати розлад шлунку.

А от етиленoксиду належить до особливо небезпечних речовин, його використовують, наприклад, для дезінфекції медичних інструментів. Для людини це повільна сильна отрута, яка має канцерогенну (збільшує ймовірність розвитку ракової пухлини), мутагенну (викликає спадкові зміни), наркотичну і алергічну дії.

Нагадаємо, у Борисполі в офіс привезли суп, в якому плавала пожована жуйка.

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